Полковника Минобороны и его заместителя уличили в получении взятки в размере 1,8 млн тенге

Семей. 30 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба сообщила о коррупционном преступлении, совершенном начальником Семипалатинской эксплуатационной части Главного управления расквартирования войск Вооруженных сил Министерства обороны РК и его заместителем, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Антикоррупционной службы по Восточно-Казахстанской области изобличены начальник Семипалатинской эксплуатационной части Главного управления расквартирования войск ВС Минобороны РК в звании подполковника и его заместитель в звании капитана. Они подозреваются в получении от предпринимателя взятки в сумме 1,8 млн тенге за подписание актов выполненных работ", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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