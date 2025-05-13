Порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 5 лет в стране зафиксировано около 12 тыс. случаев беременности среди девочек до 18 лет. Такие данные привела на брифинге в СЦК заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Жулдызай Искакова.
Треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет сексуально активны, но, по данным исследований фонда ООН в области народонаселения, порядка 90% не имеют достаточных знаний о ВИЧ и СПИД. Согласно исследованиям Минздрава, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью", - сообщила спикер.
Также в ходе брифинга тревожную статистику привела председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова. Согласно исследованию относительно небезопасного нахождения детей в рамках интернет-пространства, в котором приняли участие более 1200 детей, каждый десятый ребенок высылал свои фотографии на просьбу неизвестного человека выслать о себе какую-то информацию.
Каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с неизвестными людьми, познакомившись в интернет-пространстве. 3% детей также имели общение с неизвестными людьми. Это говорит о том, что важно родителям, педагогам иметь "короткий" контакт с детьми и абсолютное доверие. Ценность и важность в данной ситуации семьи для нас имеет приоритетное значение", - сказала спикер.
По ее словам, в центры психологической поддержки за четыре месяца 2025 года поступило порядка 74 тыс. обращений от детей. При этом порядка 300 звонков - о насилии в семье, на улице.
Напомним, что в 2024 году в Казахстане зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
Ранее сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе сообщил, что за последние пять лет число случаев подростковой беременности в Казахстане возросло в 1,5 раза.