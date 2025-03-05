В Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних

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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Общественник и глава общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев убежден, что акимат Алматинской области не отказался от идеи окончательно закрыть областной детский дом № 1 в Баганашиле, а лишь на время отложил переселение воспитанников.





Вчера все обрадовались якобы разрешению ситуации с детским домом в Баганашиле, совершенно не разобравшись в заявлении акимата Алматинской области. А между тем, там очень коварная фраза была, цитирую: "Воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве." Другими словами, на фоне волны общественного возмущения, акимат просто отложил на время переселение воспитанников детского дома в Конаев, не оставляя планов уничтожить областной детский дом в черте города", - написал общественник на своей странице в соцсетях.





По его мнению, сейчас переселять детей не будут, "чтобы не провоцировать общественность". Но как только начнут поступать новые сироты, их сразу будут отправлять в Конаев. Со временем детей в Баганашиле останется все меньше, и детский дом можно будет закрыть, считает Закиев.





Общественник задается вопросом: "Почему из всех возможных решений для детского дома чиновники выбрали именно перевод в Конаев?"





Алматы - это город с инфраструктурой, образованием, медициной, культурой, спортом и рабочими местами. Конаев - это город, где пока нет даже базовых условий для полноценного развития ребенка. Но чиновники считают, что это "равнозначная" замена. Вывод очевиден: Конаев - это не место, где можно дать детям перспективу. Это город с малым количеством образовательных и карьерных возможностей", - убежден активист.





При этом Закиев отметил, что в Казахстане действует Конвенция ООН о правах ребенка, согласно которой "во всех действиях в отношении детей первостепенное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка", а также "ребенок имеет право на свободное выражение своего мнения по всем вопросам, касающимся его". То есть, пояснил общественник, "детей, по закону, нельзя переселять без учета их мнения, да еще и в условия, которые ухудшают их будущее".





Руслан Закиев призывает привлекать к данной проблеме юристов, общественных деятелей и международные организации, чтобы "не позволить уничтожить единственный областной детский дом в черте мегаполиса".





Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.





В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.





Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.





Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала , что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.





Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.





Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров





Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.





В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.





Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.





Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.



