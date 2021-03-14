Посадку и высадку пассажиров разрешили на всех железнодорожных станциях Костанайской области

С 13 марта 2021 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенным на территории Костанайской области", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Список поездов и станций:
- №37/38 Мангистау - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Арка, Лисаковск, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши;
- №47/48 Атырау - Нур-Султан Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;
- №603/604 Нур-Султан Нурлы жол - Аркалык на станции Фурмановский;
- №43/44 Костанай - Алматы-1 на станциях Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай;
- №57/58 Уральск - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;
- №327/328 Костанай - Караганды на станциях Карагалинская, Сарыколь, Дудаковка, Коскуль;
- №621/622 Костанай - Аркалык на станциях Темирбулак, Притобольская, Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай, Фурмановский.
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