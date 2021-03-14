Система Orphus

Посадку и высадку пассажиров разрешили на всех железнодорожных станциях Костанайской области

13.03.2021 20791
Посадку и высадку пассажиров разрешили на всех железнодорожных станциях Костанайской области
Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Пассажирские поезда с сегодняшнего дня будут останавливаться на всех железнодорожных станциях Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 

С 13 марта 2021 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенным на территории Костанайской области", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

 
Список поездов и станций:
 
- №37/38 Мангистау - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Арка, Лисаковск, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши; 
 
- №47/48 Атырау - Нур-Султан Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;
 
- №603/604 Нур-Султан Нурлы жол - Аркалык на станции Фурмановский;
 
- №43/44 Костанай - Алматы-1 на станциях Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай;
 
- №57/58 Уральск - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь; 
 
- №327/328 Костанай - Караганды на станциях Карагалинская, Сарыколь, Дудаковка, Коскуль;
 
- №621/622 Костанай - Аркалык на станциях Темирбулак, Притобольская, Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай, Фурмановский.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая