Посадку и высадку пассажиров разрешили на всех железнодорожных станциях Костанайской области

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Пассажирские поезда с сегодняшнего дня будут останавливаться на всех железнодорожных станциях Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

С 13 марта 2021 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенным на территории Костанайской области", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Список поездов и станций:

- №37/38 Мангистау - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Арка, Лисаковск, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши;

- №47/48 Атырау - Нур-Султан Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

- №603/604 Нур-Султан Нурлы жол - Аркалык на станции Фурмановский;

- №43/44 Костанай - Алматы-1 на станциях Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай;

- №57/58 Уральск - Нур-Султан / Нурлы жол на станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

- №327/328 Костанай - Караганды на станциях Карагалинская, Сарыколь, Дудаковка, Коскуль;

- №621/622 Костанай - Аркалык на станциях Темирбулак, Притобольская, Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай, Фурмановский.

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