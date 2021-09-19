После карьеры мы становимся никому не нужными - Ильин

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АЛМАТЫ. 18 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин напомнил о тяжелом положении спортсменов, которые после завершения карьеры остаются один на один со спортивными и психологическими травмами, без поддержки государства и общества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ильин выразил соболезнования родным и близким Альберта Линдера.

Альберт ушел из жизни. Сам ушел - это очень тяжело воспринимать... Альберт был очень хорошим, сильным. Но в один момент он просто взял и ушел из спорта, из тяжелой атлетики. Мы понимали, что он очень сильно зацепил психологическую травму. Теперь мы знаем, что есть не только физические травмы, но и психологические. И, к сожалению, мы не можем с ними справляться. Так как спортивная медицина у нас не такая, как хотелось бы. Поэтому мы и теряем наших ребят. Потому что после карьеры мы становимся никому не нужны", - сказал спортсмен.

Он отметил, что после побед нужно начинать колоссальный опыт жизни заново, а это очень сильно пугает.

После карьеры, когда ты встречаешься с миром - нужно что-то делать. А ты, кроме того, чтобы поднимать штангу, боксировать - ничего не умеешь на самом деле. И поддержки нет", - сказал он.

Ильин отметил, что нет восстановительных спортивных центров. Атлет остается один наедине со своими проблемами.

Мы столкнулись со спортивной проблемой... Давайте обратим внимание на ребят, которые завершили карьеру. Давайте будем внимательными друг к другу", - заключил спортсмен.





Казахстанские тяжелоатлеты Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку после смерти Альберта Линдера, сообщает Sports.kz

Меня зовут Макеев Михаил. Стало быть, после смерти Альберта Линдера я понял одну вещь - что вот эти вот заслуженные медали, которые я все эти годы зарабатывал своими потом и кровью, - они мне больше не нужны. Зная о том, что я тренировался, пахал и выступал на соревнованиях не ради своего народа, а ради прибыли иных людей, они мне больше не нужны", - сказал Макеев, выбросив медали в мусорный бак.

Всем Ассаламуалейкум! Данное видео хочу донести до всех людей, кто знаком с тяжелой атлетикой и просто до обычного населения. По нашей ситуации в мире спорта, в мире тяжелой атлетике, а конкретно уходу из жизни Альберта Линдера... Хотелось бы сказать пару слов в память о его имени. По молодости мы хотели добиться больших высот, но со всех сторон нам перекрывали кислород, как могли. А по ситуации с Альбертом, в его случае ему не то что перекрыли кислород, ему просто "перекрестили" жизнь. Вся эта ситуация сделала для меня один большой вывод. Я присоединяюсь к словам Макеева Михаила и к его поступку. Что еще хочу сказать? Хочу сказать подрастающему поколению одно. Как нам однажды говорили наши тренеры: "Незаменимых не бывает. Не вы первые, не вы - последние". Одни приходят, другие уходят. Поэтому те, кто сейчас занимается спортом и к чему-то стремится, я вам хочу сказать одно - вас когда-нибудь заменят. А эти медали - они мне больше не нужны. Я не вижу смысла, чтобы они висели на моей стене, собирали пыль и напоминали мне о моих, можно сказать, утерянных годах жизни", - высказался Самарханов, также отправив свои награды в мусорный контейнер.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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