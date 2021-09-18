По факту смерти казахстанского тяжелоатлета возбуждено уголовное дело

ТАЛДЫКОРГАН. 17 СЕНТЯБРЯ - По факту смерти казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера возбуждено уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, сегодня Федерация тяжелой атлетики сообщила о том, что ушел из жизни казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер. Ему было 25 лет.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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