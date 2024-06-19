После завершения строительства в Астане ЛРТ обещают построить в Алматы

Строительство ЛРТ возможно в Алматы, это есть в планах

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - После завершения строительства легкорельсового транспорта в Астане компания China Construction Sixth Bureau планирует приступить к строительству ЛРТ в Алматы. Об этом стало известно в рамках пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао".





Строительство ЛРТ возможно в Алматы. Это есть в планах", - заявил генеральный директор представительства CCBS в Казахстане Хан Ю Лон в ответе на вопрос корреспондента Kazakhstan Today.





По словам руководителя представительства компании в Казахстане, проект ЛРТ создан по стандарту китайских строительных норм. Кроме того, это первая линия с беспилотным управлением.





Этот визит для нас имеет большое значение. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" Казахстан - это первый пункт сотрудничества и реализации инициативы Китая с другими государствами. За десять лет мы достигли больших успехов, в том числе пришли к строительству ЛРТ в Астане", - отметил глава представительства CCBS в Казахстане.





После запуска в эксплуатацию ожидается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в день, облегчив транспортную нагрузку на город.





До 30 августа эстакада будет полностью возведена, завершатся все земляные работы", - проинформировали в строительной компании.





В ходе пресс-тура в Астане ведущие СМИ Китая и Казахстана посетили место возведения станции возле нового железнодорожного вокзала "Нурлы Жол", завод по производству опор для ЛРТ и стальной арочный мост через реку Ишим.





Это первое совместное интервью, освещение проекта между нами и казахстанскими СМИ. Многие из наших коллег приехали из Пекина впервые. Проект ЛРТ является первым в Центральной Азии", - заявила главный редактор газеты "Жэньминь Жибао" Ван Фан.





Кроме того, в компании China Construction Sixth Bureau рассказали об отличительных особенностях проекта ЛРТ в Астане.





В ходе реализации проекта мы применяем концепцию "зеленый транспорт". Среди них арочные столбы моста через реку Ишим. Мост полностью выполнен из металлоконструкций. Это стало первым примером применения металлоконструкций в таких объектах", - сообщил Хан Ю Лон.





Он подчеркнул, что в строительстве используется новейшая система Building information modeling. Общий вес стального моста через Ишим составляет 2598 тонн. Весь металлопрокат обрабатывает робот, таким образом повышая темпы работы в три раза. Также при перевозке поездов компания применяет звукоизолированную систему.





Как крупное центральное правительственное предприятие мы уделяем большое внимание сотрудничеству с местной властью. Развивая сотрудничество между Китаем и Казахстаном, мы организуем праздничные дни и культурные мероприятия. Слоган нашей корпорации: "Расширение возможности счастья человека", - рассказал руководитель регионального представительства компании.





Сегодня на объектах трудятся 1605 рабочих. По информации руководства, 358 сотрудников участвовали в ликвидации последствий паводков в Акмолинской области. На помощь от предприятия было отправлено 60 единиц техники.





По ходу реализации нашего проекта мы предоставляем более 5 тысяч вакансий для местных рабочих. Сейчас мы уже приняли на работу 14 новых выпускников", - добавил Хан Ю Лон.





Журналистам показали этап строительства станции ЛРТ возле нового железнодорожного вокзала. По словам управляющего проектом Джан Яньгана, между ЛРТ и новым вокзалом будет соединяющий проход для удобства пассажиров. Станция будет готова в 2025 году.





Для использования ЛРТ будут предусмотрены лестницы и лифт. Производство конструкций для строительства ЛРТ проводилось посредством беспилотного управления", - сказал управляющий.





На предприятии по производству опор для ЛРТ рассказали, что в одном составе поезда будет 8 вагонов. Курсировать будут 12 поездов, в дальнейшем количество поездов будет определяться исходя из потребности населения.





В CCBS уточнили, что скорость поездов будет составлять 60 километров в час.





Длина балки более 18 метров, ширина - более 4 метров, вес единицы составляет 240 тонн. Общее количество балок, которое нужно произвести для функционирования ЛРТ, - 540 штук, в этом году уже произведено 180 штук. Темпы производства достаточно высокие", - сообщил руководитель проекта Дай Цзяньнань.





Напомним, 28 апреля в Астане открыли строительство депо ЛРТ, где будут расположены производственно-бытовые корпуса.





На открытии строительства депо сообщалось, что полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.





Компания China Construction Sixth Bureau была основана в 1982 году. Предприятие является государственным и подчиняется непосредственно госсовету. CCBS является первым предприятием, вышедшим на мировой рынок в рамках инициативы "Пояса и пути". ЛРТ в Астане успел стать имиджевым и образцовым проектов инициативы в Центральной Азии.





Компания создала филиал в Казахстане для участия в строительстве таких проектов, как реконструкция автодороги Караганда - Балхаш, в ВКО реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск.