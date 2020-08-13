Последнего пациента с коронавирусом выписали из Центрального клинического госпиталя ветеранов

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Сегодня из Центрального клинического госпиталя для инвалидов Отечественной войны Министерства здравоохранения РК выписан последний пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

С 24 июня 2020 года, согласно приказу министра здравоохранения РК, госпиталь был перепрофилирован в провизорный стационар с госпитализацией пациентов при подозрении на коронавирусную инфекцию для обследования, подтверждения или исключения коронавирусной инфекции COVID-19. За 7 недель в госпиталь поступило 730 пациентов с вероятным случаем COVID -19, из них с положительным результатом 335 пациентов были переведены в другие стационары, все остальные вылечены и выписаны, не допущено ни одного летального исхода. Пациенты были разных возрастов - от 18 до 90 лет", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сегодня медицинский персонал госпиталя торжественно проводил последнего выздоровевшего - 68-летнего пациента Кенжетая Кожекова.

Мы все работали в круглосуточном режиме, пережив 50 сложных дней. Особенно трудными они были в самом начале. У нас не было опыта в лечении коронавирусной инфекции. В госпитале есть свои наработки и опыт по выхаживанию пожилых и сложных пациентов. В данный период этот опыт пригодился. Наши медики преодолели все трудности, набрались опыта и теперь могу заявить, что добились хороших результатов", - рассказала директор госпиталя Динара Уразалина.

После заключительной дезинфекции госпиталь возобновит работу по своему прежнему профилю.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства