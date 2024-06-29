28.06.2024, 10:54 57451
Посредники завышали стоимость поливной воды для фермеров в Туркестанской области
Теперь поставщик воды заключает договоры с хозяйствами напрямую, что снизило цену в два раза
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Туркестан. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Права более 37 тыс. предпринимателей защищены в рамках проекта "Бизнеске жол" с начала года. О ряде случаев нарушения прав бизнесменов рассказали в Антикоррупционной службе.
По информации Антикора, в Туркестанской области посреднические фирмы завышали цену поливной воды для фермеров. Их деятельность была прекращена. Теперь поставщик воды (РГП на ПХВ "Казводхоз") заключает договоры с хозяйствами напрямую, что снизило цену в 2 раза (с 766 тенге до 421 тенге за 1 тыс. кубометров).
В области Жетісу защищены права 275 поставщиков школьного питания, которым не продлевали договоры по причине отсутствия денег. Выделенные средства акимат перевел на другую специфику.
В результате предприниматели были вынуждены в течение 2 месяцев кормить детей за свой счет. По рекомендации Антикоррупционной службы финансирование восстановлено, договоры продлены", - рассказали в ведомстве.
В Астане за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность два руководителя управлений госдоходов привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Напомним, более 560 млн кубометров воды поступит из Кыргызстана в Казахстан в поливной сезон.
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29.06.2024, 09:00 15176
В Мангистауской области выявили 7 случаев заражения эхинококкозом
Фото: pexels.com
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Актау. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семь случаев заболевания эхинококкозом зарегистрировали в Мангистауской области с начала года, двое из заболевших - дети, сообщает региональное издание Lada.kz.
В 2023 году заболели 16 человек. В этом году - семь, есть снижение на девять фактов. Двое детей до 14 лет заболели в Жанаозене и Тупкарагане. Наибольшее количество больных выявлено в Мунайлы (четыре), по одному случаю зарегистрировано в Бейнеу, Жанаозене и Тупкарагане. Среди детей до 14 лет зарегистрировано два случая эхинококкоза", - рассказала главный государственный санитарный врач региона Гульнар Куркинбаева.
По словам врача, диагностика заболевания проводится посредством исследования сыворотки крови и ультразвукового исследования брюшной полости, флюорографии легких, рентгена с использованием инструментальных методов. Лечение эхинококкоза проводится только путем хирургического вмешательства.
Для справки
Эхинококкоз - это паразитарная инвазия личиночной стадией ленточного гельминта эхинококка, протекающая с поражением внутренних органов (печени, легких, сердца, головного мозга и др.) и образованием в них эхинококковых кист. Он часто передается от сельскохозяйственных животных, а также собак и кошек. Кисты прорастают в тонком кишечнике животных, собак, и через их дефекацию загрязняют воду, траву, землю.
Заражение человека может произойти при контакте с зараженными кошками и собаками, при употреблении немытых ягод, трав и овощей с огородов, посещаемых зараженными животными.
Первыми симптомами заболевания являются слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, головная боль, появление на коже мелких высыпаний в виде красных пятен и повышение температуры тела.
28.06.2024, 14:37 49046
Второе заседание рабочей группы по часовому поясу отложили по просьбе автора петиции
Дата проведения очередного заседания будет объявлена позже
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Запланированное на сегодня второе заседание рабочей группы по рассмотрению петиции относительно часового пояса отменено по обращению автора, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Оповещение о дате и времени предстоящего заседания было направлено автору петиции 25 июня, за три рабочих дня до назначенной даты, на электронную почту и через мессенджер WhatsApp. 26 июня заявители направили письмо о переносе заседания рабочей группы на более позднюю дату. В связи с этим запланированное на 28 июня заседание отложено. Дата проведения очередного заседания будет объявлена позже", - сообщили в министерстве.
Там напомнили, что первое заседание рабочей группы прошло 21 июня, где были заслушаны все пожелавшие выступить представители стороны автора петиции. Полная видеозапись первого заседания доступна на YouTube-канале Министерства торговли и интеграции РК. Все последующие видеозаписи заседаний будут также размещаться на этом канале.
Напомним, в минувший вторник представители рабочей группы по петиции о возврате прежнего часового пояса, набравшей досрочно 50 тысяч голосов, провели пресс-конференцию. Эксперты заявили о множестве негативных последствий для граждан после перехода на единый часовой пояс, в особенности для жителей восточных областей, и призвали вернуть прежнее время. Они также отметили, что государство вмешалось как минимум в три права человека - право на здоровье, на жизнь и на управление делами государства.
Напомним, перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане за полтора месяца собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
27.06.2024, 20:35 82806
Падение деревьев на автомобили: директора Eco Almaty привлекли к ответственности
Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждении принимались ненадлежащим образом
Фото: gov.kz
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директора Eco Almaty привлекли к ответственности за нарушения при содержании и защите зеленых насаждений в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По результатам рассмотрения акта надзора директор ТОО "Eco Almaty" привлечен к дисциплинарной ответственности, принимаются дополнительные меры по выявлению аварийных деревьев", - проинформировали в пресс-службе.
Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждении принимались ненадлежащим образом.
Не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, а также работа по внесению сведений в соответствующую базу", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в городе часто происходят падения деревьев на автотранспортные средства, особенно в дождливую и ветреную погоду, причиняя гражданам ущерб.
Указанное вынуждает людей обращаться в суды для взыскания материального вреда и восстановления автомашин (...) С 2023 года судами рассмотрено 32 иска граждан о возмещении 51,3 млн тенге. При этом 31,2 млн тенге взыскано из бюджета", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в марте в Алматы резко ухудшилась погода - сильный порывистый ветер скоростью до 18-24 метров секунду сопровождался проливным дождем. Тогда было зафиксировано падение 26 деревьев.
27.06.2024, 18:35 87901
Будет ли Казахстан выдавать Украине подозреваемого в нападении на казахстанского журналиста в Киеве, рассказал спикер сената
Фото: Polisia.kz
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев рассказал, будет ли Казахстан выдавать Украине подозреваемого в нападении на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законами наша республика приоритетно обеспечивает права граждан. Казахстан не выдает своих граждан другим государствам. Этот принцип действует в любой ситуации. Что касается конкретно этого случая - я думаю, что страны будут расследовать это дело, будут рассматривать все факты. Решение, которое полностью соответствует законам нашей страны, будет принято", - заявил Маулен Ашимбаев.
По его словам, Генеральная прокуратура Казахстана подключилась к расследованию.
В этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры. Позиция здесь четкая, ясная. В соответствии с законодательством это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины", - добавил спикер сената.
Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
Позже подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
27.06.2024, 17:52 93906
Мощи святой Матроны Московской привезут в Казахстан
Фото: APN Agency
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан прибудут мощи блаженной Матроны Московской, сообщает APN Agency.
Принесение в пределы Казахстана мощей святой блаженной старицы Матроны Московской и части ее рубашки благословил в ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Святыню повезут по всем епархиям Казахстанского митрополичьего округа с 27 сентября по 4 ноября 2024 года. Пребывание святыни в Казахстане приурочено к исторической дате - 25-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии", - сообщает агентство.
Расписание посещения ковчегом с мощами блаженной Матроны городов страны будет в ближайшее время размещено на сайте АПН и официальном сайте митрополичьего округа.
Напомним, в мае в Алматы привозили чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница".
27.06.2024, 16:42 95986
В Алматы прошла презентация сборника речей, статей и выступлений Си Цзиньпина
Десятилетие новой эпохи стало периодом непрерывного обогащения и развития идеи Си Цзиньпина о дипломатии, отметила Цзян Вэй
Фото: ГК КНР
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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы прошла презентация сборника "Си Цзиньпин. Внешняя политика современного Китая (2013-2023 годы). Избранные речи, выступления и статьи", передает корреспондент агентства.
В ходе своего выступления на презентации генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй выразила благодарность редактору книги, председателю экспертного клуба "Один пояс и один путь" Булату Султанову. Генконсул подчеркнула, что он на протяжении многих лет активно занимается исследованиями в области геополитики и международных вопросов, является активным участником научного сообщества Китая, Казахстана и евразийских стран.
Десятилетие новой эпохи стало периодом непрерывного обогащения и развития идеи Си Цзиньпина о дипломатии. Она основывается на глубоких стратегических размышлениях председателя Си Цзиньпина о мировых изменениях, изменениях времени и истории, сочетая основные принципы марксизма с практикой китайской дипломатии и выдающейся традиционной китайской культурой, открывая новые горизонты в теории и практике китайской дипломатии. Сборник включает выступления, статьи и интервью, опубликованные председателем Си Цзиньпином в этот период, концентрированно демонстрируя развитие ключевых идей китайской дипломатии и яркую практику дипломатии на уровне глав государств в Казахстане, евразийских странах, а также в рамках таких международных многосторонних механизмов, как ООН, G20, ШОС, БРИКС и СВМДА. Это предоставляет ценное учебное пособие для представителей различных сфер стран региона, включая Казахстан, для понимания внешней политики современного Китая", - заявила Цзян Вэй.
По ее мнению, "построение сообщества единой судьбы человечества является ключевой идеей дипломатической мысли Си Цзиньпина и ключом к пониманию китайской дипломатии. Вступительная работа сборника - это программное выступление Си Цзиньпина в 2013 году в Московском государственном институте международных отношений, где он впервые творчески предложил продвигать построение сообщества единой судьбы человечества, указав правильное направление для мирового развития в исторический переломный момент. За последние десять лет Китай создал сообщества единой судьбы в различных формах с десятками стран и регионов, активно продвигая качественное совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" и реализацию инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. От берегов озера Яньци до берегов озера Сиху, с трибуны ООН до Давосского форума, от Конференции по диалогу между цивилизациями Азии до Саммита Коммунистической партии Китая и мировых политических партий идея построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из прекрасного видения в богатую практику, расширилась от китайской инициативы до международного консенсуса. Она берет начало и развивается от пяти принципов мирного сосуществования, предложенных китайским правительством с момента основания Китайской Народной Республики, и стала ярким флагом современной внешней политики Китая".
Генконсул также отметила особую роль Си Цзиньпина в укреплении отношений Китая с зарубежными странами.
За последние десять лет председатель Си Цзиньпин лично руководил дипломатией великой державы с китайской спецификой, лично создавал "круг друзей Китая" на всех пяти континентах и выстраивал прочную сеть глобальных партнерских отношений. Это в полной мере продемонстрировало имидж Китая как уверенной, открытой и ответственной великой державы, а также сформировало характер китайской дипломатии, основанный на дружбе, ответственности, доверии и стремлении к справедливости", - подчеркнула Цзян Вэй.
В ходе своего выступления дипломат отметила особую роль Казахстана в построении глобальной инициативы "Один пояс и один путь".
Казахстан является влиятельной развивающейся страной и представителем новых экономик, а также местом, где председатель Си Цзиньпин впервые предложил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь". Китай и Казахстан, как постоянные всеобъемлющие стратегические партнеры, всегда находятся в авангарде международного сообщества в построении сообщества единой судьбы и совместном развитии "Один пояс и один путь", создавая образец взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня на мероприятии присутствуют представители дипломатических и консульских учреждений различных стран в Алматы, а также видные деятели казахстанской научной сферы, СМИ и сферы преподавания китайского языка. Я уверена, что, прочитав этот сборник, вы сможете проникнуться глобальным видением председателя Си Цзиньпина и понять ответственность Китая как великой державы. Также надеюсь, что вы воспользуетесь этим ресурсом для углубления исследований Китая и его внешней политики, активно разъясняя вашим соотечественникам теоретические и практические инновации китайской дипломатии. Саммит Шанхайской организации сотрудничества скоро пройдет в Казахстане, и давайте воспользуемся случаем, чтобы изучить идею Си Цзиньпина о дипломатии, совместно продвигать "Шанхайский дух", консолидировать "силу ШОС" и вместе с региональными странами вносить новую мудрость и силу в продвижение более тесного сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстаном, а также в рамках ШОС", - добавила генконсул.
В презентации также приняли участие председатель правления ЭК Булат Султанов, член правления ЭК, директор центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения МНВО РК Айдар Амребаев, член правления ЭК, директор центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, председатель Ассоциации казахстанских китаеведов Динара Дауен и исполняющий обязанности руководителя представительства МИД РК Исламбек Раимов.
Книга включает в себя основное содержание речей, выступлений и статей председателя Китайской Народной Республики, генсекретаря ЦК КПК, председателя Центрального военного совета Китая Си Цзиньпина, посвященных актуальным проблемам внешней политики Китая, опубликованных в 2013-2023 годах.
26.06.2024, 20:35 132506
Генпрокуратура напомнила родителям об ответственности за детей
Чаще всего за нахождение детей вне дома ночью штрафуют в Шымкенте
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Генпрокуратуре напомнили родителям об ответственности за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей ночью, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Нарушение по части 1 статьи 442 КоАП влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей. Только за 5 месяцев к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 2474 лица на сумму 14 646 711 тенге.
Нарушение по части 2 статьи 442 КоАП влечет предупреждение законным представителям. За указанный период более 46 тыс. лиц предупреждены за нарушение этой нормы.
Кроме того, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания 2001 лицо подвергнуто штрафу на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет семь МРП.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировано в Шымкенте - 4425. Далее идут:
Туркестанская область - 4122,
Алматы - 4036,
Жамбылская область - 3865,
Мангистауская область - 3549.
26.06.2024, 18:00 128171
Кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Фото: pexels.com
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Тамара Дуйсенова рассказала, кто в стране может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент агентства.
Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время. Например, гостиницы могут оформить, что человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, посетителей, то они могут увеличить (график работы. - Прим. ред.) до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться", - сообщила Дуйсенова.
Она уточнила, что это зависит от сферы деятельности каждого работника.
Я думаю, (работать четыре дня в неделю могут. - Прим. ред.) те, кто оказывает услуги: в сфере туризма, гостиничного бизнеса, услуг. Эти сферы могут спокойно в этом направлении работать", - добавила зампремьера.
Напомним, в прошлом году в Казахстане появилась четырехдневная рабочая неделя.
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