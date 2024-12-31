Пострадавшие в авиакатастрофе граждане Кыргызстана отправились домой

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 29 декабря трое граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе под Актау, выехали домой в сопровождении близких родственников. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.





Сообщается, что пострадавших вчера выписали из реанимационного отделения. Им была оказана необходимая медицинская помощь в Мангистауской областной больнице. На сегодняшний день состояние всех троих граждан стабильное.





В проводах из аэропорта пострадавших в авиакатастрофе принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев.





В реанимационном отделении Мангистауской областной многопрофильной больницы продолжают лечение трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе.





Напомним, в Актау работает правительственная комиссия по расследованию трагедии.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.