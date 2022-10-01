Пострадавших от неправильной прививки детей в Актобе осмотрели врачи из комиссии Минздрава

Фото: Акимат Актюбинской области
АКТОБЕ. 30 СЕНТЯБРЯ - Врачи ведущих республиканских медцентров осмотрели актюбинских школьников, вакцинированных без пробного Манту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщалось ранее, вчера в Актобе прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, сообщает акимат Актюбинской области.
Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1-х классов школы № 74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту.
Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила Есмагамбетова.
В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы.
Всего вакцины БЦЖ без пробы Манту получили 42 ребенка.
Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты Республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии", - говорится в сообщении акимата.
Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона, школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.
Ранее полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе.
В одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.