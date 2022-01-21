Пострадавшим в результате беспорядков в Алматы медикам, силовикам и пожарным выплатят компенсации

Фото: МЧС РК
Пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов, медикам и пожарным будет выплачена компенсация на общую сумму 220,5 млн тенге: при тяжелых повреждениях - по два млн тенге, при средних - по одному млн, при легких - по 500 тысяч тенге", - сообщил Бакытжан Сагинтаев.
Он отметил также, что будет оказана и материальная помощь задействованным в период чрезвычайного положения сотрудникам правоохранительных органов и медработникам. Всего было задействовано более 10 тысяч человек, в числе которых 3880 сотрудников департамента полиции, 1207 - ДЧС, 93 - Службы спасения, 4832 медицинских работника. На эти цели выделяется 1,6 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что во время беспорядков было зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи в Алматы.