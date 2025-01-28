Посвященная снятию блокады Ленинграда выставка открылась в Астане   

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК в Астане открылась выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.





Посетителям выставки были представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, реликвии, найденные в ходе поисковых работ в местах сражений под Ленинградом: остатки снарядов, документы и личные вещи бойцов.





Героическая защита Ленинграда занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Битва за город длилась 900 дней, погибли не только воины, но и большое количество мирных жителей. Казахстан внес достойный вклад в освобождение города на реке Неве. Здесь в боях участвовала треть воинских частей, созданных в нашей стране. Среди них - 310-я и 314-я стрелковые дивизии", - сказал заместитель министра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев.





Минобороны РК





Он также привел имена воинов-казахстанцев снайпера Сарсембая Рустембекова, командира отделения Жолдаса Арыкбаева, пулеметчика старшего лейтенанта Тастака Назарова, рядового Илгиза Тасбаева, старших сержантов Ивана Гуза и Шанхана Косоева, проявивших героизм в боях.





Молодежь должна помнить о подвиге Султана Баймагамбетова, прикрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота и получившего звание Героя Советского Союза. Высшей степени отличия были также удостоены славные дочери казахского народа Алия Молдагулова и Маншук Маметова", - дополнил он.





Миноброны РК





Присутствовавшая на мероприятии блокадница Гельдира Валеева, родившаяся в 1942 году, мало помнит о том тяжелом времени. Оберегая ее, родители не рассказывали ей о войне и голоде.





Известно, что блокада Ленинграда занимала особое место в творчестве великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, который в самый тяжелый период вдохновил жителей города осенью 1941 года. Его стихотворение "Ленинградцы, дети мои" прочитал заслуженный деятель Казахстана, солист Центрального ансамбля Вооруженных сил Нурлан Нуртазин.