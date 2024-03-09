Поздравление с Международным женским днем

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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет прекрасную половину своих читателей с Международным женским днем!





Мы желаем вам здоровья и бесконечной любви! Пусть любовь спасает мир и каждый день вдохновляет вас сиять и украшать планету!





Дорогие женщины, вы лучшее, что есть у человечества. Замечайте счастье в своей жизни и будьте счастьем для своих близких!





По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает более 10,2 млн женщин, из которых 3,3 миллиона не достигли 18 лет, 5,3 млн - от 18 до 60 лет и 1,6 млн старше 60 лет.