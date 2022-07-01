Фото: PR-агентство Grey Cardinals

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В PR-агентстве Grey Cardinals назначен новый управляющий директор. Им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До начала работы в Grey Cardinals Ирина Шарапова на протяжении пяти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами на Украине и в Германии.

Отмечается, что основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.

PR-агентство Grey Cardinals было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы. Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital-услуги.