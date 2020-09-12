Правила экстренного извещения о случаях смерти беременных и рожениц утвердили в РК

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК своим приказом от 7 сентября 2020 года утвердил правила предоставления информации (экстренного извещения) о случаях наступления смерти беременных, рожениц, а также внезапной смерти пациентов при оказании им плановой медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в документе, руководители местных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы, руководители республиканских организаций, национальных научных центров с момента регистрации случаев наступления смерти беременных, рожениц, родильниц после родов, в течение сорока двух календарных дней после прекращения беременности либо момента прерывания беременности (операции, медикаментозного аборта) обеспечивают представление:

- уведомление в течение двух часов посредством телефонной связи руководству Министерства здравоохранения РК;

- в срок до 13.00 в территориальные филиалы РГППХ "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК сведений по форме "Карта учета материнской смертности" (Карта учета МС) и по формам ежедневно (в случае регистрации материнской смертности);

- в течение 24 часов в территориальные департаменты ведомства государственного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи) и АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" (НЦАГиП) информации и копии следующих медицинских документов в электронном варианте (PDF) с имеющимися дополнительными методами исследования (лабораторные, инструментальные): "Извещение" по форме; "Индивидуальная карта беременной", "Обменная карта беременной и родильницы", "История родов", "История новорожденного", "Медицинская карта амбулаторного пациента", "Медицинская карта стационарного пациента", "Медицинская карта прерывания беременности", форма "Карта учета МС";

- протоколов патологоанатомического вскрытия, блоков и стеклопрепаратов в департаменты ведомства уполномоченного органа в течение семи рабочих дней, в НЦАГиП в течение четырнадцати рабочих дней с момента регистрации случая материнской смертности.

Регистрация и учет проводится по месту наступления смерти, независимо от места жительства беременных, рожениц и родильниц, женщин после прерывания беременности", - говорится в приказе.

Учету в организациях здравоохранения, местных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы, подлежат все случаи наступления смерти беременных, рожениц, родильниц и женщин после прерывания беременности в течение сорока двух календарных дней после родов или прерывания беременности.

Сведения по форме "Карта учета МС" заполняются медицинским работником (лечащим или дежурным врачом) в организациях здравоохранения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Медицинские работники организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерского пункта/медицинского пункта, установившие материнскую смертность вне медицинской организации (на дому, на улице вследствие ДТП и так далее) сообщают в территориальную поликлинику (амбулаторию) по факту регистрации (РПН). В этих случаях сведения по форме "Карта учета МС" заполняются медицинским работником территориальной поликлиники.

Контроль за регистрацию и учет материнской смертности возлагается на первого руководителя организации здравоохранения, а также на заместителя руководителя местных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы, курирующего вопросы по родовспоможению.

Местные органы государственного управления здравоохранения при установлении на его территории случая материнской смертности женщин, прибывших из других регионов, информируют соответствующие местные органы государственного управления здравоохранения по месту постоянного жительства женщин для проведения соответствующих мер.

Республиканский центр электронного здравоохранения должен обеспечить предоставление в государственный уполномоченный орган:

- сводной информации по форме "Карта учета МС" ежедневно к 16.00 часам текущего дня;

- ежемесячных сводных отчетов об обеспеченности организаций родовспоможения кадрами и медицинским оборудованием в разрезе регионов к восьмому числу каждого месяца, следующего за отчетным;

- ежемесячной сводной информации по случаям материнской смертности к восьмому числу каждого месяца, следующего за отчетным.

Ведомство уполномоченного органа обеспечивает:

- своевременное проведение проверок по случаям материнской смертности по маршруту беременных/рожениц/родильниц/женщины после прерывания беременности при наличии правовых оснований в соответствии с законодательством;

- предоставление информации по результатам проверок в уполномоченный орган для принятия неотложных мер по снижению материнской смертности.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, сообщает портал Kazpravda.kz

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства