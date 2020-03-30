Правительство РК организует коммерческий рейс для вывоза казахстанцев из Индии

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в Индии Ерлан Алимбаев обратился в казахстанцам, желающим вернуться из Индии на родину, передает Kazakhstan Today.

На странице посольства Казахстана в Индии опубликовано видеообращение Е. Алимбаева, в котором он призывает всех желающих вернуться в Казахстан граждан РК связаться с консулом.

По информации посла, правительство РК планирует направить специальный рейс для возвращения граждан Казахстана на родину на коммерческой основе.

Это означает, что цена на билет будет зависеть от загруженности самолета. Если из Индии полетят в Казахстан 100 человек, цена на одного пассажира будет примерно 650-700 долларов. Я думаю, что многие посчитают эту цену неприемлемой, так как у большинства граждан уже есть купленные билеты на регулярные рейсы "Эйр Астаны". Я думаю, этот вопрос можно решить с руководством авиакомпании", - сказал Ерлан Алимбаев.

Он отметил, что граждане РК могут в любое время суток обратиться к консулу посольства Улубеку Тулекину (номер +91 9971929057) или напрямую послу через аккаунты в соцсетях.

Как сообщил один из застрявших в Индии казахстанцев Андрей Ерохин, в настоящее время собираются списки пассажиров на рейс Гоа - Шымкент, однако дата рейса пока не определена.





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