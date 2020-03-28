Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Казахстан рассматривает возможность вывоза 76 граждан из Индии, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Kazakhstan Today.
На текущий момент речь идет о 76 наших гражданах. Как вы знаете, Индия закрыла все границы до 15 апреля, запрет стоит на все воздушные, наземные и морские транспорты. Поэтому сейчас дата и пути вывоза наших граждан на стадии рассмотрения", - сказал Абаев.
Он напомнил, что в Казахстане зарегистрировано 125 случаев КВИ. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай.
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