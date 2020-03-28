В Павлодарской области зарегистрирован случай коронавируса: в Казахстане 125 заболевших

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Павлодарской области зарегистрирован случай коронавируса, предает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, новый случай COVID-19 зарегистрирован в Павлодарской области.

Таким образом, на данное время в Казахстане официально подтверждено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области - 1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 537 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.

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