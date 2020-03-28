Врачи рассказали о казахстанке, скончавшейся от COVID-19

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Подробности смерти 64-летней женщины от коронавирусной инфекции в многопрофильной больнице Нур-Султана озвучили в управлении здравоохранения Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти 64-летней казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

В медицинское учреждение женщина доставлена скорой медицинской помощью 25 марта в 7 утра в тяжелом состоянии, обусловленном дыхательной недостаточностью, синдромом интоксикации, наличием сопутствующих патологий. Согласно алгоритму, подано предварительное экстренное извещение на ОРВИ с подозрением на COVID-19. По ККБТУ Целиноградского района госпитализирована в реанимационное отделение МОБ №2 в отдельном изоляторе. Со слов родственников, контакт с больными ОРВИ и КВИ не имела, за границу не выезжала. С 13 по 17 марта была в гостях в городах Алматы и Шу", - сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов в эфире "Хабар 24 ".

По его словам, контактные лица установлены, изолированы, взяты анализы на коронавирус. Ведутся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Ильясов также напомнил, что 26 марта в Акмолинской области зарегистрирован первый случай заболевания КВИ.

От лица акима Акмолинской области, управления здравоохранения и акмолинцев выражаем свои искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.









Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.





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