Врачи рассказали о казахстанке, скончавшейся от COVID-19

По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти 64-летней казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.
В медицинское учреждение женщина доставлена скорой медицинской помощью 25 марта в 7 утра в тяжелом состоянии, обусловленном дыхательной недостаточностью, синдромом интоксикации, наличием сопутствующих патологий. Согласно алгоритму, подано предварительное экстренное извещение на ОРВИ с подозрением на COVID-19. По ККБТУ Целиноградского района госпитализирована в реанимационное отделение МОБ №2 в отдельном изоляторе. Со слов родственников, контакт с больными ОРВИ и КВИ не имела, за границу не выезжала. С 13 по 17 марта была в гостях в городах Алматы и Шу", - сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов в эфире "Хабар 24".
По его словам, контактные лица установлены, изолированы, взяты анализы на коронавирус. Ведутся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
Ильясов также напомнил, что 26 марта в Акмолинской области зарегистрирован первый случай заболевания КВИ.
От лица акима Акмолинской области, управления здравоохранения и акмолинцев выражаем свои искренние соболезнования родным и близким", - добавил он.
Ранее сообщалось, о выздоровлении двух человек.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.
В четверг, 26 марта, было принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте.
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