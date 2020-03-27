Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Казахстане

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Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зарегистрирован в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата", - сказал Даурен Абаев в эфире "Хабар 24".

По его словам, завтра, 27 марта, управление здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по её медицинским показаниям.





Абаев также подчеркнул, что этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса.





Все, что происходит сейчас, это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущению контактов и соблюдению режима карантина и ЧП", - сказал Абаев.





Кроме того, он напомнил, что с 28 марта в трёх городах республиканского значения вступают в силу новые ограничительные меры.





Это не комендантский час, однако просим неукоснительно соблюдать требования ЧП. Все они предпринимаются с целью защиты здоровья граждан. Просим вас отнестись к ним с пониманием", - добавил министр.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, Караганде - два случая, Шымкенте - два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели.

Состояние одного из пациентов с коронавирусом в Алматы остается тяжелым.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств

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