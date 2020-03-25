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На территории Алматы 15 очагов коронавирусной инфекции - акимат

24.03.2020, 18:20 41149
На территории Алматы 15 очагов коронавирусной инфекции - акимат
Фото: Эльдар Увайсов
Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - По информации городского акимата Алматы, на сегодня на территории города находится 15 очагов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В Алатауском районе находится два очага заражения, расположенных по адресу: микрорайон Заря Востока, улица Сары-ой, 234 и микрорайон Аккент, 7.
 
В Алмалинском районе - 4 очага по адресам: улица Желтоксан, 125, Байтурсынова, 78/1, Жарокова, 16 и Жарокова, 7.
 
В Медеуском районе - 3 очага по адресам: улица Зенкова, 59, Достык, 162 и Гоголя, 75.
 
В Жетысуском районе - два очага: улица Енликгул, 34-а и Волочаевская, 51. 
 
В Турксибском районе зарегистрировано 4 очага по следующим адресам: микрорайон Алтай-1, 8, микрорайон Жас Канат, 86, улица Майлина, 77 и Спасская, 63.
 

На сегодняшний день в городе Алматы зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в том числе двое детей. Пациенты изолированы в инфекционных больницах, состояние удовлетворительное, у двоих средней степени тяжести, без ухудшений. В провизорных госпиталях Алматы находятся 672 человека, на карантине - 598, на домашнем карантине - 1549 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет", - сообщили в пресс-службе.

 
По данным департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага. 
 
Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.
 

Солидарность и ответственный подход каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции. В случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача скорой медицинской помощи", - напомнили в пресс-службе.

 
Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, принимать препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики: проветривать помещения не менее 2 раз в день; проводить влажную уборку ежедневно; часто мыть руки с мылом; использовать отдельную посуду, средства личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и так далее).
 
Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-19 в семье, по месту работы (учебы).

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане - 35 случаев, в Алматы - 29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю. 

По информации Минздрава, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 381 287 (+37 723 за сутки) инфицированных. Погибших 16 563 (+1824) человека, выздоровевших 100 484 (+3140) человека. 

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 

 

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