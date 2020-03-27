Число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 109

Зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в городе Алматы - 6 случаев, в Нур-Султане - 6 случаев. На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 61 случай, Алматы – 40 случаев, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Жамбылской области -1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Как сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, сегодня выписаны двое вылечившиеся от коронавируса в Нур-Султане и Алматы.
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