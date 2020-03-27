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Выписаны вылечившиеся от коронавируса пациенты в Нур-Султане и Алматы

26.03.2020, 16:03 7453
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Выписаны вылечившиеся от коронавируса пациенты в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня двое выздоровевших пациентов выписаны. Один из них в Алматы, другой проходил лечение в городе Нур-Султане", - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев. 

 
Министр отметил необходимость соблюдения врачебной тайны и не разглашать личные данные пациентов.
 

Эти люди наши граждане, и они сейчас абсолютно здоровы. Поэтому мы должны уважать их право на неразглашение", - добавил он.

 

По состоянию на 12.20 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией (в Нур-Султане). На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 55 случаев, в Алматы - 34 случая, по два случая в Караганде и Шымкенте и по одному случаю в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.
 

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