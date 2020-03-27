Выписаны вылечившиеся от коронавируса пациенты в Нур-Султане и Алматы

"Кончина 64-летней женщины говорит об опасности самого коронавирусавируса и об исключительной важности соблюдения карантина. Мои соболезнования родным и близким. Принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте", - написал Токаев в Твиттер.