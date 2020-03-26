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В Казахстане двое пациентов вылечились от коронавируса

25.03.2020, 17:26 6454
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане двое пациентов вылечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 

Два пациента вылечились от коронавируса. Сейчас они сдают последние анализы. Завтра они должны уже выписаться. Это наша победа в борьбе с коронавирусом", - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

 
Он отметил, что в первую очередь это результат самоотверженного труда наших медиков. 
 

Поэтому от имени правительства и всех казахстанцев позвольте выразить благодарность Министерству здравоохранения и медицинским работникам", - сказал Абаев.


 

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