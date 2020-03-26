Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане двое пациентов вылечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Два пациента вылечились от коронавируса. Сейчас они сдают последние анализы. Завтра они должны уже выписаться. Это наша победа в борьбе с коронавирусом", - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

Он отметил, что в первую очередь это результат самоотверженного труда наших медиков.

Поэтому от имени правительства и всех казахстанцев позвольте выразить благодарность Министерству здравоохранения и медицинским работникам", - сказал Абаев.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства