Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане двое пациентов вылечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Два пациента вылечились от коронавируса. Сейчас они сдают последние анализы. Завтра они должны уже выписаться. Это наша победа в борьбе с коронавирусом", - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.
Он отметил, что в первую очередь это результат самоотверженного труда наших медиков.
Поэтому от имени правительства и всех казахстанцев позвольте выразить благодарность Министерству здравоохранения и медицинским работникам", - сказал Абаев.
По состоянию на 16.40 25 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции.
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