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Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом в Шымкенте, всего в РК - 80 случаев

25.03.2020, 16:46 6724
Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом в Шымкенте, всего в РК - 80 случаев
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 16.40 25 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 80 случаев регистрации коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Шымкенте. На сегодняшний день в стране подтверждены 80 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 41 случай, Алматы - 31 случай, Караганде - 2 случая, Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Жамбылской области -1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.


По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, почти 20 тысяч скончались. 

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. 

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
 

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