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Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 97

26.03.2020, 12:28 10261
Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 97
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана сообщил о девяти новых случаях коронавирусной инфекции в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

По состоянию на 12.20 26 марта в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией (в Нур-Султане). На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 55 случаев, в Алматы - 34 случая, по два случая в Караганде и Шымкенте и по одному случаю в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях", - сообщили в пресс-службе.

 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались. 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств. 
 

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