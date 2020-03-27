В Алматы, Нур-Султане и Шымкенте вводят новые ограничения с 28 марта

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщается на сайте правительства, передает Kazakhstan Today

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султане и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта текущего года следующих мер:

- ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

- закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

- поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

- установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

- установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом массиве "Тауелсіздікке 20 жыл" Абайского района города Шымкента с организацией подомового обхода.

В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 (с 18.00 до 22.00 - доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима г. Шымкент.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять соответствующий акт по введению ограничительных мер.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 апреля текущего года), а также оказания содействия гражданам РК, находящимся за рубежом и изъявившим желание вернуться на родину.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тысяч.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, в Караганде - два случая, Шымкенте - два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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