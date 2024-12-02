Предприниматель рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса

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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бизнесмен, магистр экономики и права, автор десятков научных публикаций, доктор наук в области стандартизации и сертификации Алмас Мухаметов на примере своих предприятий рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса, сообщает - Бизнесмен, магистр экономики и права, автор десятков научных публикаций, доктор наук в области стандартизации и сертификации Алмас Мухаметов на примере своих предприятий рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его компании из-за смены часового пояса, сообщает Forbes Kazakhstan





То, что сейчас над нами ставят опыты, - это сто процентов. Вместо того чтобы помогать бизнесу, с нами играют в непонятные игры и уверяют, что день - это ночь, а ночь - это день. Нам пытаются доказать, что темнота на производстве - это новый источник вдохновения. Но я вижу обратное", - сказал владелец завода по выпуску одноразовых медицинских изделий Pharmaland Алмас Мухаметов.





Бизнесмен сообщил, что после перевода времени счета за электроэнергию увеличились на 30%. При этом замечать разницу в счетах за электроэнергию он начал практически сразу, как перевели часы, точнее с начала жаркого сезона. Тогда Алмас понял - дело в кондиционерах, которые стали работать дольше привычного: сдвиги в рабочем графике сместили начало рабочего дня на более жаркий период.





Предпринимателю пришлось не только перестраивать режим работы для сотрудников, но и в целом "ломать" годами выстроенную систему, включая графики встреч и переговоров с зарубежными партнерами и логистику.





Раньше мы начинали отгрузку товаров в 15.00. Но если сейчас у меня машина заедет в это же время, то грузить продукцию уже будем в темноте. Поэтому я вынужден загонять машину в 12 часов дня. Но в это время основная работа еще в процессе, швеи не успевают к этому времени закончить отшивать всю партию. Естественно, это сказывается на сроках выполнения заказов", - приводит пример бизнесмен.





Алмас утверждает, что перевод стрелок также сказывается на настроении всего персонала и даже в какой-то мере на их безопасности. Завод находится в небольшом поселке Алдаберген, недалеко от Талдыкоргана. В сельской местности есть большие трудности с освещенностью улиц. Выход с предприятия в зимний период в шесть часов вечера, что по нынешним меркам можно рассматривать как глубокую ночь, чреват различными "приключениями" на темных улицах.





На предприятии пришлось изменить рабочий график: здесь теперь трудятся не с 09.00 до 18.00, а с 08.00 до 17.00. Но и этот график оказался сомнительно комфортным, так как на швейном предприятии много женщин, в том числе многодетных мам, которые должны к 8 утра и на работу прийти, и ребенка к этому же времени в школу или детсад собрать.





Когда обычные люди не видят солнца - это очень сильно сказывается на настроении, а это уже первый шаг к депрессии", - отмечает бизнесмен.





Также Алмас замечает, что у его сотрудников развивается хроническая усталость, падает продуктивность, а из-за этого растет процент производственного брака.





Из-за нехватки освещения мы совершаем ошибки на производстве, и для нас это критично. Мы же, грубо говоря, медицинское ателье. Освещение в помещении складывается из естественного и искусственного света. Теперь большую часть времени сотрудники работают при искусственном свете. Если я раньше включал свет ближе к четырем часам вечера, то сейчас мой коллектив работает под лампами с двух часов дня, так как лучи солнца просто перестают проникать в цех. А шить без естественного освещения, которое напрямую влияет на качество работы, - неудобно. Да, кто-то скажет, что люди работают и в подвалах, но давайте тогда все производства по подвалам разместим!" - возмущается Алмас.





Осложняет работу еще и то, что в поселке, где стоит завод, частенько отключают электричество. И если раньше без света можно было переключиться на другую работу, например выкройку и упаковку, то теперь, при отключении света после обеда, работа фактически парализуется.





На своем предприятии Алмас не только производит медицинские комплекты, но также выпускает продукты питания: масло гхи, мед, орешки, сухофрукты, кумыс и т.д. Для этих целей он выделил отдельное помещение на заводе. Перевод времени также негативно отразился и на этом виде деятельности. Все сырье для продукции Алмас закупает у фермеров из разных регионов Казахстана. И с переводом времени графики поставок того же молока пришлось сильно корректировать.





Перемены в графике отражаются очень сильно. У нас постоянно сдвиги по поставкам сырья, у некоторых поставщиков снижается удой, а значит, ждать нужный нам объем нужно дольше. Я даже боюсь представить, как вообще фермеры сейчас работают. Посмотрите, к примеру, на Восточный Казахстан. Я был там недавно, там темнота уже в обед. Мы видим, что сельское хозяйство - это одна из первых сфер, которая получает массу проблем из-за перевода времени. Животных-то не подстроишь под графики, у них есть определенное время для кормления, выпаса, доения и т. д. А если светает в четыре утра и темнеет в три часа дня, то о каком нормальном графике жизни для фермеров может идти речь?!" - говорит Алмас.





Пару лет назад предприниматель также открыл медицинский центр в Алматы. И в этом деле, по его словам, возникли проблемы после перевода стрелок. Здесь, как и на производстве, пришлось корректировать режим работы и вместо привычных с 9.00 до 19.30 сокращать рабочий день на два часа - до 17.30. И такое урезание ощутимо бьет по доходу предпринимателя и зарплате врачей, так как теряется большое число клиентов.





Алмас считает, что время нужно вернуть обратно.





Бизнесу, к сожалению, не до экспериментов. Нам нужна стабильность, а не рассуждения. Для меня выглядит крайне странным то, что сначала они переводят время, а теперь хотят провести исследование за 160 миллионов тенге, чтобы понять, как это повлияло на экономику и общество. Разве не логичнее было бы сначала провести эти исследования, а уже потом принимать решение?", - отмечает предприниматель.





Ранее мыслями о переводе времени в Казахстане поделился совладелец и председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев. Он сообщил, что в РК свойственно иметь три часовых пояса.





Также о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане высказался председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.