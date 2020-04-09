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Предприниматели предоставили транспорт карагандинским санврачам и волонтерам

08.04.2020, 10:14 7750
Предприниматели предоставили транспорт карагандинским санврачам и волонтерам
https://karaganda-region.gov.kz
Караганда. 8 апреля. Kazakhstan Today - Предприниматели предоставили транспорт карагандинским санврачам и волонтерам, передает Kazakhstan Today.
 
Группа компаний "БИПЭК Авто - Азия Авто" в Караганде передала на период карантина в пользование санврачам и волонтёрам семь машин. При этом все расходы по содержанию выделенных автомобилей и заработной плате водителям бизнесмены возьмут на себя.
 

Оценив усиленный режим работы и нагрузку на работников, борющихся с COVID-19, наша компания приняла решение передать автомобили департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг и областному штабу волонтёров. Они смогут доставлять продукты питания и средства индивидуальной защиты нуждающимся. Компания несёт все расходы по зарплате водителям и содержанию машин. Шофёры будут работать посменно, круглосуточно", - говорит директор карагандинского филиала ГК "БИПЭК Авто - Азия Авто" Хамит Боскумбаев.

 
Оказать поддержку в этот непростой период также решили представители ТОО "ГросФарм". Саранская компания предоставила бесплатно средства для дезинфекции автомобилей. Для обработки салона они передали антибактериальные спреи. Для мытья машин снаружи - растворимые таблетки.
 

Такая помощь необходима для быстроты выездов и локализации очагов распространения коронавирусной инфекции. Каждый час, каждая минута важна - расстояния у нас очень большие. Благодаря такой поддержке мы совместно справимся с этой пандемией. И наше население будет здорово и защищено от инфекции", - отметил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.

 
В акимате Карагандинской области также отметили, что ранее в распоряжение департамента передала шесть автомобилей компания "9 регион". Фирма также предоставила своих водителей и будет обеспечивать машины топливом и смазочными материалами на протяжении всего периода чрезвычайного положения.
 

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