Предприятия и организации Алматы и Нур-Султана приостанавливают деятельность с 30 марта

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Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
По информации пресс-службы премьер-министра РК, полный список будет определен по согласованию с акиматами городов.
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