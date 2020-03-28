Предприятия и организации Алматы и Нур-Султана приостанавливают деятельность с 30 марта

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - С 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане и Алматы будет приостановлена деятельность предприятий и организаций. Об этом сообщили на селекторном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, полный список будет определен по согласованию с акиматами городов.

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