Предприятия Карагандинской области оказывают материальную поддержку сотрудникам в период пандемии

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - Советом директоров ТОО "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)" принято решение о назначении единовременной выплаты в размере 100 тысяч тенге всем категориям персонала, за исключением работников, оплата труда которых производится по контракту, передает Kazakhstan Today.

В поддержку обращений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о социальной ответственности бизнеса в период затяжной пандемии COVID-19, для оказания материальной поддержки работников советом директоров ТОО "Kazakhmys Holding" принято решение о назначении единовременной выплаты в размере 100 тысяч тенге всем категориям персонала, за исключением работников, оплата труда которых производится по контракту", - рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области.

В ведомстве отметили, что данная инициатива является продолжением мероприятий, направленных на социальную и материальную поддержку работников. В их числе повышение минимального уровня заработной платы до 140 тысяч тенге с апреля 2020 года. Кроме того, находящимся на лечении от КВИ в медучреждениях дополнительно к оплате пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист) с мая 2020 года производится оплата за период временной нетрудоспособности в размере средней заработной платы.

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