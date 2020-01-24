Председатель суда Бостандыкского района Алматы подозревается в получении взятки (ВИДЕО)

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в антикоррупционной службе РК, он подозревается в получении через посредника - секретаря судебного заседания - взятки в значительном размере от гражданина за санкционирование выезда должника за пределы Казахстана.

22 января 2020 года получено согласие генерального прокурора на продолжение досудебного расследования в отношении судьи, обладающего привилегиями от уголовного преследования", - рассказали в ведомстве.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет принято судом.









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