Председателя столичного суда проверяют из-за частного самолета

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В отношении председателя столичного суда проводится проверка из-за частного самолета, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану совместно с внутренней безопасностью Верховного суда РК проводится проверка по информации СМИ в отношении председателя городского суда Тлектеса Барпибаева, сообщает телеканал КТК.
Проверкой установлено, что частный самолет был зафрахтован бизнесменом, являющимся родственником (сватом) Т. Барпибаева, для проведения медицинской операции в Германии", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
Вопросы соблюдения судейской этики проверяются комиссией Верховного суда, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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