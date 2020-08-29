Прекращены полномочия депутата Бектаса Бекназарова

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Информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства.
Бектас Бекназаров родился 12 сентября 1956 года. В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова, специальность - юриспруденция. Кандидат юридических наук, тема диссертации - "Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации".
Начинал трудовую деятельность с должности судебного исполнителя Центрального райсуда города Джамбула в 1978 году, затем работал консультантом, старшим консультантом отдела юстиции. Народный судья Джувалинского райсуда (1984-1990); судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (1990-1996); председатель Жезказганского областного суда (1997); председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда (07.1997-12.1999); директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2000-06.2000)
В 2000-2002 годах работал судьей Верховного суда страны. С 2002 по 2006 год возглавлял Атырауский областной суд. С 2006 по 2009 год был председателем специализированного финансового суда города Алматы, затем до 2001 года был председателем Актюбинского областного суда. В 2011-2013 годах был председателем Верховного суда РК. С 2013 по 2014 год был председателем Высшего судебного совета при президенте Республики Казахстан.
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