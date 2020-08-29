Прекращены полномочия депутата Бектаса Бекназарова

Фото: https://24.kz/

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Полномочия депутата сената парламента Республики Казахстан Бектаса Бекназарова прекращены указом главы государства, передает Kazakhstan Today.

Информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства.

Бектас Бекназаров родился 12 сентября 1956 года. В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова, специальность - юриспруденция. Кандидат юридических наук, тема диссертации - "Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации".

Начинал трудовую деятельность с должности судебного исполнителя Центрального райсуда города Джамбула в 1978 году, затем работал консультантом, старшим консультантом отдела юстиции. Народный судья Джувалинского райсуда (1984-1990); судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (1990-1996); председатель Жезказганского областного суда (1997); председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда (07.1997-12.1999); директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2000-06.2000)

В 2000-2002 годах работал судьей Верховного суда страны. С 2002 по 2006 год возглавлял Атырауский областной суд. С 2006 по 2009 год был председателем специализированного финансового суда города Алматы, затем до 2001 года был председателем Актюбинского областного суда. В 2011-2013 годах был председателем Верховного суда РК. С 2013 по 2014 год был председателем Высшего судебного совета при президенте Республики Казахстан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства