Президент Казахстана вручил премии и гранты представителям СМИ

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил премии и гранты в области средств массовой информации, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поздравил лауреатов премий, обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности, а также все журналистское сообщество с предстоящим профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Акорды.

Средства массовой информации - это главный источник новостей. Обеспечение людей оперативной и проверенной информацией о событиях в стране и мире - ваша заслуга. Вы играете большую роль в формировании общественного мнения, нравственных ценностей общества. Мы высоко ценим вашу ответственную миссию. Поэтому по моему поручению правительство специальным постановлением учредило отдельный профессиональный праздник журналистов Казахстана ", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что бурное развитие технологий открывает широкие возможности в медиасфере. Наблюдается начало новой эры журналистики, в которой Интернет и социальные сети играют ключевую роль, а маркерами успеха становятся прозрачность, скорость и доступность информации.

Сегодня перед страной стоят большие задачи по укреплению государства, развитию экономики, повышению уровня жизни граждан. Здоровая консолидация отечественного медиа-сообщества, ответственная гражданская позиция журналистов, их высокий профессионализм и объективность - это составляющие успешной работы в информационном пространстве. Со своей стороны, государство продолжит поддержку СМИ", - подчеркнул президент.

По информации пресс-службы, распоряжением главы государства премии присуждены генеральному директору ТОО "Жас оркен" Жусипбеку Коргасбеку; главному редактору газеты "Комсомольская правда - Казахстан" Виктору Киянице; главному редактору газеты "Ана тілі" Жанарбеку Ашимжану; редактору телеканала "Астана" Жайне Жаксылыковой.

Гранты вручены корреспонденту телеканала "Хабар 24" Рауану Мынбаеву; ведущему аналитической программы "Маселе" на телеканале Qazaqstan Нартаю Сарсенгалиеву; шеф-редактору Мангистауского областного филиала телерадиокорпорации "Казакстан" Асем Сартбаевой.

Благодарность президента Республики Казахстан объявлена творческим коллективам газет "Егемен Казакстан", "Экспресс К" и "Знамя труда", радио "Шалкар".

Благодарственные письма Касым-Жомарта Токаева получили главный редактор газеты "Айкын" Нурторе Жусип, шеф-редактор отдела аналитических программ телеканала "Хабар" Александр Трухачев, ведущие телеканала Qazaqstan Кымбат Досжан и Дана Нуржигит, шеф-редактор телеканала "Хабар 24" Шалкар Кожаев, директор дирекции информационно-аналитических программ телеканала Qazaqstan Ерлан Атамбай, заместитель главного редактора газеты "Литер" Жанна Ойшыбаева, генеральный директор телеканала КТК Эльмира Джамилова, а также коллективы МИА "Казинформ" и телеканала "Жетісу".

За вклад в укрепление казахстанско-российского и казахстанско-китайского сотрудничества благодарственными письмами президента Казахстана отмечены Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и Международный телеканал CCTV.

В пресс-службе отметили, что благодарственные письма от имени главы государства также направлены во все регионы страны, где они будут торжественно вручены отличившимся журналистам.

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