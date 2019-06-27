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Профессиональный праздник журналистов Казахстана будут отмечать 28 июня

26.06.2019, 13:09 8101
Профессиональный праздник журналистов Казахстана будут отмечать 28 июня
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Правительство Казахстана утвердило дату профессионального праздника журналистов страны, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства РК "О внесении изменения и дополнения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" от 25 июня 2019 года, день работников СМИ в Казахстане учрежден 28 июня. Документ опубликован сегодня, 26 июня, в официальных печатных СМИ, сообщает Kazpravda.kz.
 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 
 

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