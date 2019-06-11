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Токаев: нужно проработать вопрос о статусе журналиста

10.06.2019, 21:09 9100
Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе брифинга с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был поднят вопрос о разработке закона о статусе журналиста в Казахстане, передает корреспондент агентства.
 

Это актуальный вопрос, и мы должны его тщательно проработать. По возможности я дам конкретное поручение правительству", - сказал Токаев.

 
Он также отметил, что при необходимости в будущем будет разработан закон о статусе журналиста или же он в качестве президента даст поручение по данному вопросу. 
 

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