Токаев: нужно проработать вопрос о статусе журналиста

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе брифинга с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был поднят вопрос о разработке закона о статусе журналиста в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Это актуальный вопрос, и мы должны его тщательно проработать. По возможности я дам конкретное поручение правительству", - сказал Токаев.

Он также отметил, что при необходимости в будущем будет разработан закон о статусе журналиста или же он в качестве президента даст поручение по данному вопросу.

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