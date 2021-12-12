Президент наградил алматинского пожарного за спасение мужчины из огня

АЛМАТЫ. 11 ДЕКАБРЯ - Указом президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года за проявленный героизм и в связи с празднованием 30-летия Независимости почетной грамотой президента был награжден алматинский пожарный за спасение мужчины из горящего дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За проявленное мужество и профессионализм при спасении 29-летнего мужчины из горящего дома, сотрудник ДЧС Алматы Нурсултан Абдукаримов удостоен государственной награды", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алматы.

В ведомстве рассказали, что 5 мая, около двух часов ночи, произошел пожар в частном доме по улице Жангельдина. В горящем доме находились люди.

Абдукаримов вошел в состав сформированного звена газодымозащитной службы, для поиска людей и их спасения из огня.

Младший сержант обнаружил в горящем помещении обездвиженное тело мужчины 1992 года рождения и вынес его наружу, таким образом спасши его от гибели, рассказали в ДЧС.