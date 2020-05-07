Президент Узбекистана выразил сожаление в связи с тем, что из-за наводнения пострадали казахстанские сёла

Ташкент. 6 мая. Kazakhstan Today - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 5 мая выразил сожаление в связи с тем, что из-за наводнения пострадали казахстанские населенные пункты, сообщается на официальном сайте президента Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, в результате катастрофы в Сардобе были также затоплены некоторые населенные пункты в соседнем Махтааральском районе Туркестанской области Республики Казахстан. Мы с президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым в духе взаимопонимания и открытости обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Вчера делегация во главе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила ситуацию. Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены", - отметил он.

По его словам, правительство Узбекистана, соответствующие министерства и ведомства, хокимияты на местах, другие ответственные лица и эксперты, а также казахстанские партнеры, будут тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии.

Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал президент Узбекистана.





Для ликвидации последствий ЧС в Махтааральский район Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства КЧС МВД. Эвакуированные 21 990 жителей вернулись в свои дома.

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