Порядка 22 тыс. эвакуированных жителей Махтааральского района Туркестанской области вернулись в свои дома

Туркестан. 5 мая. Kazakhstan Today - Для ликвидации последствий ЧС в Махтааральский район Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства КЧС МВД. Эвакуированные 21 990 жителей вернулись в свои дома, передает Kazakhstan Today.

Днем 5 мая для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области прибыли дополнительные силы и средства департаментов ЧС по городу Шымкенту (21 человек, 10 единиц техники, мотопомп), Жамбылской (50 человек, 27 единиц техники, плавсредств, мотопомп) и Кызылординской областей (45 человек, 21 единица техники, плавсредств и мотопомп) в составе 116 человек личного состава, 58 единиц техники, плавсредств и мотопомп. Силы и средства воинской части Национальной гвардии из города Алматы (160 человек, 15 единиц техники) находятся в пути следования. Спасателями будут проводиться аварийно-спасательные работы по откачке вод, возведению временных дамб, оказанию помощи населению", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.





По информации ведомства, 5 мая в связи со снятием угрозы подтопления 21 990 жителей возвратились домой. Из них: жители села Мырзакент (14 532 человек), села Акжол (2453 человек), Т. Жайлыбаев (2819 человек), Нурлытан (1081 человек), Шугыла (1105 человек).

По данным КЧС, ведутся укрепительные работы вдоль автомобильной дороги вблизи села Когалы Жетисайского района. Длина временной дамбы более 660 метров, уложено более 25 тыс. штук мешкотары. На территории сел Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб, общей протяженностью 3,36 километра и установлены 3 коллектора.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 986 человек, 180 единиц техники и 4 плавсредства Министерств внутренних дел, обороны и местных исполнительных органов. В работах по ликвидации участвуют спасатели, полицейские, военнослужащие, сотрудники местных исполнительных органов, волонтеры.

Напомним, 2 мая произошло подтопление пяти населенных пунктов (сел Жанатурмыс, Женис, Фердоуси, Оргебас, Достык) численностью населения 6128 человек. Остаются подтопленными 845 жилой дом. Затоплены пастбища и посевные площади, общей площадью 7411 гектаров.

С 1 по 3 мая из 14 населенных пунктов (сел Жанатурмыс, Женис, Фердоуси, Оргебас, Достык, Мырзакент, Нурлыжол, Жантаксай, Т. Жайлыбаева, Нурлытан, Шугыла, Арайлы, Акжол, Когалы) заблаговременно эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Размещен в 19 эвакуационных пунктов в поселках Атакент, Махтаарал и Жамбыл Махтааральского района 3061 человек, остальные находятся у родственников.

По предварительным данным в безопасные места отогнано 15 046 голов скота и птицы.

Размыты мост в селе Женис (длина 10 метров, ширина 6 метров), а также 4 автомобильные дороги: республиканского - 1 (Жибек жолы - Жетисай), областного - 2 (Женис - Фердоуси и въезд к селу Оргебас), районного - 1 к селу Жанатурмыс) протяженностью 54,7 километра.

Для обеспечения общественного порядка выставлено 8 блокпостов (в селах Жанатурмыс, Фердоуси, Т. Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

В ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линий ДЧС (8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25).





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