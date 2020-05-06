Система Orphus

Президент РК поручил оказать помощь жителям затопленных посёлков в Туркестанской области

05.05.2020, 18:24 7885
Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент РК поручил оказать помощь жителям посёлков, затопленных в результате прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане, передает Kazakhstan Today.
 

Правительству поручено оказать всемерную материальную помощь жителям посёлков, затопленных в результате прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане. Никто из жителей Туркестанской области не останется без внимания", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

 
 
2 мая в Махтааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая