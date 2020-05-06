Президент РК поручил оказать помощь жителям затопленных посёлков в Туркестанской области

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент РК поручил оказать помощь жителям посёлков, затопленных в результате прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане, передает Kazakhstan Today.

Правительству поручено оказать всемерную материальную помощь жителям посёлков, затопленных в результате прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане. Никто из жителей Туркестанской области не останется без внимания", - написал в Twitter президент РК Касым-Жомарт Токаев.

2 мая в Махтааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб.

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