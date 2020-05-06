В Туркестанскую область направлены дополнительные силы для ликвидации последствий ЧС

Туркестан. 5 мая. Kazakhstan Today - Для ликвидации последствий подтопления в Махтааральском районе Туркестанской области направлены дополнительные силы и средства, передает Kazakhstan Today.

Утром 5 мая для ликвидации последствий ЧС на территорию Туркестанской области выдвинулись дополнительные силы и средства департаментов ЧС по городу Шымкенту, Жамбылской и Кызылординской областей, воинской части Национальной гвардии из города Алматы в составе 276 человек личного состава, 35 единиц техники, 7 плавсредств и 31 мотопомпа", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.





Напомним, 1 мая произошел прорыв Сардобинского водохранилища (Сырдарьинская область Республика Узбекистан), который повлек перенаполнение Центрального голодностепского коллектора (пропускная способность 120 кубометров в секунду, факт 180 кубометров в секунду) и разлив воды на территорию Махтааральского района Туркестанской области.





Подтопление еще пяти населенных пунктов (село Жанатурмыс, село Женис, село Фердоуси, село Оргебас, село Достык) с численностью населения 6128 человек произошло 2 мая.

Остаются подтопленными 631 жилой дом. Затоплены пастбища и посевные площади общей площадью 5593,6 гектара.

С 1 по 3 мая из 14 населенных пунктов (село Жанатурмыс, село Женис, село Фердоуси, село Оргебас, село Достык, село Мырзакент, село Нурлыжол, село Жантаксай, село Т. Жайлыбаева, село Нурлытан, село Шугыла, село Арайлы, село Акжол, село Когалы) заблаговременно эвакуировано 31 606 человек (из них 11 533 детей). Размещен в 24 эвакуационных пунктах в поселке Атакент Махтааральского района 3061 человек, остальные находятся у родственников.

По предварительным данным, в безопасные места отогнано 15 046 голов скота и птицы.

Размыты мост в селе Женис (длина 10 метров, ширина 6 метров), а также 4 автомобильные дороги (республиканского значения Жибек Жолы - Жетисай, областного значения Женис - Фердоуси и въезд к селу Оргебас, районного значения - к селу Жанатурмыс).

2 мая в Махтааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, создан оперативный штаб. Для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 986 человек, 10 единиц плавсредств и более 180 единиц техники.

4 мая в связи со снятием угрозы подтопления 16 985 жителей села Мырзакент (14 532) и села Акжол (2453) возвратились в свои дома.

Для обеспечения общественного порядка выставлено 8 блокпостов (в селах Жанатурмыс, Фердоуси, Т. Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Нацгвардии.

Ведутся укрепительные работы вдоль автомобильной дороги вблизи села Когалы Жетисайского района. Длина временной дамбы более 660 метров, уложено более 25 тыс. штук мешкотары. На территории сел Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Ырысты и Жантаксай проведены работы по возведению временных дамб, общей протяженностью 3,36 километра и установлены 3 коллектора", - рассказали в КЧС.

Кроме того, в проведении аварийно-спасательных и неотложных работах задействовано 986 человек, 180 единиц техники и 4 плавсредства Министерств внутренних дел, обороны и местных исполнительных органов. В работах по ликвидации участвуют спасатели, полицейские, военнослужащие, сотрудники местных исполнительных органов, волонтеры.





По словам акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, в настоящее время производится подсчет ущерба. Точная сумму ущерба будет объявлена позже.





По данным РГП "Казводхоз", в некоторых населенных пунктах наблюдается снижение уровня воды в среднем на 3-4 сантиметра", - сообщили в пресс-службе акима области.

Напомним, в ДЧС Туркестанской области работает телефон горячей линий: 8(72533) 4-06-50, 8(72541) 2-22-25.

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