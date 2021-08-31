Президент выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Несипбека Даутайулы

НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким известного писателя Несипбека Даутайулы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Несипбек Даутайулы плодотворно работал в СМИ. Он возглавлял филиал Союза писателей Казахстана в Жамбылской области и внес большой вклад в увеличение духовного и культурного богатства нашей страны. Как плодовитый писатель, он добился больших творческих успехов. Его интересные произведения были высоко оценены читателями и отмечены литературными премиями", - процитировал телеграмму президента его пресс-секретарь Берик Уали.

Несипбек Даутайулы ушел из жизни в 73 года.

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