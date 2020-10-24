Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Прибывшие из Египта без ПЦР-справок два жителя Нур-Султана пытались сбежать из аэропорта при посадке в специальный автобус для карантинизации, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью два жителя Нур-Султана, прибывшие из Шарм-эль-Шейх без справок ПЦР, сбежали из аэропорта при посадке в специальный автобус для карантинизации для сдачи ПЦР-анализа. Незамедлительно сотрудниками транспортной полиции было установлено местонахождение указанных лиц, которые доставлены в карантинный стационар", - сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

По его информации, ночью 23 октября прибыло 11 международных авиарейсов, 1291 пассажир, в том числе со справками - 962, без справок - 329 граждан Казахстана. Из них: в Нур-Султан - 5 рейсов, 522 пассажира, со справками - 373, без справок - 149; в Алматы - 5 рейсов, 728 пассажиров, со справками - 548, без справок - 180; в Актау - 1 рейс, 41 пассажир, со справками - 41.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султан и Алматы.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Египта, ОАЭ, Беларуси, Грузии и России.

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