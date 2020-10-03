Прием заявок алматинцев по "Бюджету участия" завершается 5 октября

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается сбор заявок по проекту "Бюджет участия". Прием заявок продлится до 5 октября 2020 года включительно, передает Kazakhstan Today.

Каждый желающий может предложить свою идею по развитию городской среды. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тенге. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд - по 800 млн тенге на каждый район города.

Любой житель нашего города может внести заявку по благоустройству своего двора, улицы либо сквера, главное условие - проект не должен превышать 55,5 млн тенге, обязательно должно быть на территории города, приложите любое фото или картинку - как вы видите данное благоустройство, и, если за ваш проект будет отдано максимальное количество голосов, проект будет допущен к реализации за счет бюджета города", - рассказал руководитель управления стратегии и бюджета города Алматы Алмас Батанов.

В акимате Алматы отмечают, что прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на портале budget.open-almaty.kz.

По вопросам можете обращаться по телефону +7(727)224-39-29, внутренний 203 или по электронной почте budget@almatydc.kz", - уточняют в ведомстве.

Критерии отбора проектов:

- озеленение территории;

- обустройство тротуаров;

- строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;

- создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты);

- ремонт бордюров, подпорных стен;

- ликвидация свалок;

- установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

В ведомстве напомнили, что проект "Бюджет участия" был запущен в Алматы в августе 2019 года. По итогам пилотного года реализуются 55 проектов на сумму 1,4 млрд тенге, ряд проектов уже завершены и введены в эксплуатацию.

Так, благодаря данному механизму, горожане уже построили в городе скейтпарк, установили говорящую скамейку, обустроили площадки для занятий спортом детей и взрослых, скверы и места отдыха горожан", - добавили в пресс-службе.

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