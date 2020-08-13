Инфраструктурные вопросы решаются с учетом мнения горожан - Сагинтаев

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Все ключевые решения по строительству дорог, сетей водоснабжения, освещения, обеспечению безопасности, благоустройству дворов, строительству детсадов и школ были приняты благодаря встречам с жителями, передает Kazakhstan Today.

Об этом заявил в ходе прямого эфира программы Aкimat Live ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев.

Он добавил, что все планы развития территорий города на второе полугодие 2019 года были скорректированы с учетом пожеланий алматинцев.

Никто не знает лучше тех, кто живет в том или ином районе, что нужно решить в первую очередь. Я не раз убеждался, что во время встреч с жителями получаешь самую точную информацию. Так что согласен с тем, кто задал этот вопрос о пользе таких встреч. И конечно же, такая практика работы будет продолжена. Я за открытость и прямой разговор с горожанами", - заверил Сагинтаев.

С августа до конца 2019 года аким Алматы провел 16 встреч с горожанами (дважды в каждом районе), что дало возможность услышать вопросы, волнующие горожан. Кроме того, свои замечания и пожелания алматинцы высказывали во время рабочих объездов акима.

Мы планировали продолжить проведение таких встреч со II квартала этого года, но в связи с пандемией, объявлением в стране чрезвычайного положения и действием карантинных мероприятий по предупреждению коронавируса, пришлось их приостановить. Пока же проводятся приемы граждан посредством онлайн-связи. Кроме того, на площадке ТК "Алматы" я буду регулярно отвечать на ваши вопросы", - отметил аким Алматы.

Напомни, все обращения и жалобы, поступающие на официальные аккаунты в соцсетях городского и районных акиматов и управлений, обрабатываются операторами "Опен Алматы". По каждому предоставляются ответы.

В ходе прямого эфира программы Aкimat Live Бакытжан Сагинтаев призвал горожан активнее участвовать в проекте "Бюджет участия".

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