Аким Алматы призвал горожан активнее участвовать в проекте "Бюджет участия"

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В ходе прямого эфира программы Aкimat Live ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал, что в рамках проекта на основании инициатив и предложений горожан поданы заявки на 333 проекта в общей сумме 14,5 миллиарда тенге, передает Kazakhstan Today.

К реализации в 2020 году допущено 55 проектов на общую сумму 1,4 млрд тенге, в том числе в сфере строительства и благоустройства.

Пользуясь сегодняшним эфиром, хочу призвать алматинцев активнее участвовать в проекте "Бюджет участия". Для реализации в следующем году будет также проводиться отбор проектов. В эти дни начинается прием заявок. Вы сами будете решать, какие проекты нужно реализовать в вашем дворе или микрорайоне", - подчеркнул аким Алматы.

На каждый район в 2019 году предусматривалось по 500 млн тенге. Сегодня рассматривается вариант двукратного увеличения суммы для проекта "Бюджет участия".

Кроме того, в ходе прямого эфира программы Aкimat Live аким города рассказал о темпах строительства школ и подготовке к новому учебному году, а также об эпидситуации по КВИ.

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