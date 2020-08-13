В Алматы сократится дефицит мест в школах

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В связи с интенсивной миграцией населения и увеличением рождаемости детей ежегодно контингент учащихся в Алматы увеличивается в среднем на 12 тыс. В прошлом учебном году общее количество учащихся выросло более чем на 17 тыс. детей. На сегодня дефицит ученических мест составляет 30 тыс., передает Kazakhstan Today.

В ходе прямого эфира программы Aкimat Live ТК "Алматы", аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о темпах строительства школ и подготовке к новому учебному году.

В 2019 году в городе была начата работа по форсированному строительству школ. В этом году к 1 сентября откроются две новые школы на 1800 мест в Ауэзовском и Турксибском районах. Также ведется строительство восьми пристроек к действующим школам города на 3642 места.

Кроме этого в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" планируется строительство девяти школ на 13 200 мест, 13 пристроек к действующим школам на 6550 мест. В рамках государственно-частного партнерства предложено строительство пяти школ на 5700 мест.

Таким образом, до конца 2021 года ожидается снижение дефицита ученических мест почти на 83%", - сказал Сагинтаев.

Говоря о подготовке к новому учебному году, аким Алматы напомнил, что в связи с пандемией КВИ в целях защиты здоровья детей и педагогов Министерством образования и науки принято решение начать обучение в дистанционном формате до улучшения эпидемиологической ситуации. Планируется поэтапный переход к традиционному формату обучения. Первым этапом в штатный режим обучения перейдут учащиеся 1-5-х классов, вторым этапом - учащиеся 6-11-х классов с обеспечением максимальных мер санитарной безопасности.

По словам акима города, особое внимание уделено обеспечению детей в первую очередь из социально уязвимых семей компьютерной техникой. По результатам мониторинга более 70 тыс. человек, в том числе учащихся и учителей, будут обеспечены компьютерами и ноутбуками.

Кроме того, проведен мониторинг наличия доступа к Интернету в тех районах, где мобильная связь имеет низкую пропускную способность. Определены участки, где мобильными операторами будут установлены дополнительные передающие антенны", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, в Казахстане учебный год начнется 1 сентября в формате дистанционного обучения.

6 августа министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов предложил антикризисный план по развитию высшего образования, который станет основой для дальнейшей модернизации системы высшего образования и повышения ее конкурентоспособности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства