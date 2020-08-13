В Алматы стабилизировалась ситуация по КВИ

Об этом в ходе прямого эфира программы на ТК "Алматы" заявил аким города Бакытжан Сагинтаев. Он отметил, что стабилизация эпидситуации позволила приступить к постепенному возвращению работы клиник, задействованных в борьбе с КВИ, к прежнему режиму работы. Уже работают по своему основному профилю городские клиники №4 и №7. Поэтапно вернутся к основной работе и остальные.
В администрации города, учитывая большую вероятность новой волны в осенне-зимний период, разработали план включения стационаров в режим работы ковидных госпиталей.
Таким сигналом для нас станет порядка 200 госпитализаций в день. На пике мы госпитализировали около 500 больных. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения города. В соответствии с планом противодействия новой волне стационары должны быть готовы в течение 2-3 дней включиться в работу по лечению ковидных пациентов", - сказал Сагинтаев.
В ходе опросов выяснилось, что 55% заболевших КВИ, поступивших с осложнениями в стационары, лечились дома, 31% - обращались в частные клиники, лишь 14% - к прикрепленным поликлиникам, участковым врачам. Исходя из этого, были разработаны памятки о том, что необходимо делать, если появились симптомы КВИ.
По словам акима города, пациенты, которые будут лечиться амбулаторно, под наблюдением врачей поликлиники, будут обеспечены необходимым пакетом медпрепаратов. С этой целью создан лекарственный стабфонд, на который выделено 5 млрд тенге.
По информации акимата города, около 15-17% алматинцев прошли ПЦР-тестирование.
Ранее аким Нур-Султана высказался о возможности возвращения жесткого карантина.
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